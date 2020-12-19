獲批在即 莫德納疫苗將加致敏警告

FDA諮詢小組以20票贊成、0票反對、1票棄權，周四通過建議莫德納新冠疫苗供18歲或以上人士緊急使用。小組成員史丹福大學兒科教授甘斯（Hayley Gans）說：「疫苗證明的好處，壓倒了我們可見的任何問題。」唯一棄權的美國國家衛生研究院臨牀創新主任庫里拉（Michael Kurilla）認為，批准予18歲及以上人士接種，授權過於廣泛：「我不相信疫苗對所有年齡群組人士，真的效益大過風險。我寧願它更針對用於那些有罹患新冠重症及病危風險人士。」

美國衛生與公共服務部已把590萬劑莫德納疫苗送抵各州和大城市。FDA一旦批准緊急使用，將於24小時內分發全國逾3200個地方。該廠預計迄本月底可供應總達2000萬劑。

此疫苗在第三階段臨牀測試中，預防感染有效率達94.1%，亦沒有嚴重副作用。儘管FDA審查既得數據並未發現「特定安全隱患」，但鑑於英美皆有人在接種輝瑞疫苗出現過敏反應甚至入院，FDA官員芬克（Doran Fink）周四表示，如果莫德納獲批，FDA將要求貼上潛在過敏反應的警告標籤。

存放溫度過低 3000劑輝瑞被退貨

一周前獲批准緊急使用的輝瑞疫苗要處於零下70℃。然而當局發現共3000劑送往加州與阿拉巴馬州的疫苗，因運送過程中存放於低至零下92℃的溫度，FDA、CDC和輝瑞都不能擔保疫苗無患，故馬上把疫苗退回輝瑞研究是否安全。

（路透社/法新社/商業內幕）

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