一周4人未及入院病亡 韓醫療架構瀕崩潰

ICU牀位剩不足8%

保健當局昨表示，本周在等候病牀期間病情惡化離世者，其中3人是京畿道富川療養院的院友，首爾市另有一名逾60歲的患者上周六（12日）確診後，因不能入院治療而病情惡化，最終4日後（15日）在寓所身亡。迄昨日零時，重災區首爾市的傳染病房病牀佔用率達82.7%，全市剩224張病牀；全市86張專門給新冠病人使用的深切治療病牀只餘1張。現時單是首爾市等候入院的新冠患者已達580人，當中等候超過一天的有227人。連同隔離中心共2179張牀位，可騰出牀位451張，未足以應付需求。首爾市民健康局長朴柔美（譯音）表示，本月初以來確診者急增，行政、醫療架構都不勝負荷，難以即時分配到牀位。

政府認欠人手 指有確診者拒配合

中央事故收拾本部表示，全國危重新冠患者用深切治療病牀為568張，可供即時使用的只剩45張，即7.9%，部分地方甚至連一般病牀都已爆滿。

隨着輪候病牀期間死亡個案出現，《東亞日報》稱「全國處處醫療體制崩潰起『紅色警報』」。《韓國經濟》表示，「醫療架構瀕臨崩潰」。高麗大學九老醫院傳染病內科教授金右朱（譯音）指出，重症患者留院時間一般較長，等不及入院病死個案恐陸續有來。

民眾憂封城 現糧食搶購潮

政府承認，這一波疫情因不夠人手及時追蹤大量個案，確診者拒絕接聽聯絡電話延誤診治或拒絕入住隔離中心，醫務人手、負壓病房等醫療配套亦不充裕。

韓國昨日通報新增1062宗新確診個案，是首度連續3天破千。市民眼見接近頒布最高防疫響應級別、要全國封城的第三級措施基本條件（一周平均800至1000宗病例），近日開始搶購大米、即食飯、即食麵等物資。

（韓聯社/Newsis/首爾經濟/首爾新聞/每日新聞/中央社）

（抗疫新階段）