拜登內政部長人選出爐 原住民首入閣

60歲的哈蘭（Deb Haaland）來自新墨西哥州拉古納·普韋布羅（Laguna Pueblo）部落，在2018年中期選舉成為首兩名當選的原住民女性其中一人。原住民人權組織和民主黨進步派最近數月一直爭取哈蘭獲提名。拜登過渡團隊在聲明中表示，哈蘭整個職業生涯都為農村和有色人種社區等努力。哈蘭發表聲明，稱對於能夠推動新政府的氣候議程、協助修補政府與原住民間被特朗普政府破壞的關係，並成為歷來首名原住民閣員感榮幸。

44歲的里甘（Michael Regan）成為北卡州環境質量部部長前，曾任職環保局的空氣質素和能源項目，在北卡州亦有多年跟化石燃料行業打交道的經驗。拜登計劃推動美國到2050年前達致溫室氣體淨零排放。

另委非裔掌環保局 同開先例

路透社稱哈蘭和里甘，連同能源部長、運輸部長及將在白宮新設的國內氣候政策協調辦公室主管，將是拜登政府尋求令美國更重視環保的關鍵官員之一。

（綜合報道）