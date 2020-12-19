美38州控告Google 指壟斷汽車及電視搜尋工具

兩月3宗美國政府發起訴訟

今次訴訟與司法部在10月控告Google的方向相似，當時的訴訟關鍵在於Google每年支付數十億美元，確保其搜尋引擎成為瀏覽器和手機等設備的預設選項。今次訴訟則更進一步，指控Google利用現有壟斷地位主導新科技，例如訴訟指稱，Google禁止使用其人工智能助理Google Assistant的設備包含亞馬遜Alexa等競爭對手。艾奧瓦州檢察總長米勒（Tom Miller）表示，Google正妨礙語音助理市場的競爭對手，阻止他們透過可連接網路的汽車接觸消費者。

檢察斥遏語音助理市場競爭

帶領訴訟的科羅拉多州檢察總長韋澤（Phil Weiser）指，Google的反競爭行為剝奪消費者選擇、妨礙創新，並有損其他企業加入市場或擴展業務。Google經濟政策負責人科恩（Adam Cohen）表示，今次訴訟尋求重新設計其搜尋引擎，此舉或妨礙美國民眾取得實用資訊，並損害企業直接與消費者聯繫的能力。

以得州為首的10個州份，周三（16日）亦入稟指控Google與facebook串謀壟斷網絡廣告市場。

（BBC）