「受政府資助攻擊」 美半數科企視最大威脅

三成促拜登界定國家網安協議

CNBC調查的被訪者均為CNBC的科技行政主管委員會（Technology Executive Council）成員，在35名回應調查的科企高層中，32%稱界定國家網絡安全協議應當是將上任的拜登政府和國會的當務之急。《紐約時報》指出，美國近年就網絡安全採用「前置防禦」（defend forward）的方針，斥資數以十億計美元加強網絡攻擊及防衛能力，試圖阻嚇及向意圖施襲者反擊，但似乎未能制止外國黑客行動。史丹福大學互聯網觀察中心總監斯塔莫斯（Alex Stamos）周二在《華盛頓郵報》撰文，指今次事件反映美國在防範來自敵對國家的網絡襲擊上出問題，建議政府設立專責調查嚴重網絡事故的部門，通過數據法強制受影響機構披露網絡攻擊詳情等，加強回應網絡襲擊的能力。提供網絡保安服務及產品的Fortinet公司首席資訊保安官奎德（Phil Quade）早前呼籲，當局應重新設立國家安全委員會內負責研究抵禦日益複雜的網絡攻擊及網絡武器政策的網絡安全協調員一職。

（CNBC）