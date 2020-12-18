無預警封樓禁足3000人 澳省政府被轟違人權

部分人禁足兩周 藥物耗盡

墨爾本7月初爆發第二波疫情，9棟公共住宅大樓出現逾20宗病例，衛生官員7月4日建議翌日開始封樓，可安排供應食物和物流，但維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布7月4日立即封樓，結果其中8棟樓居民被禁足5天，感染率最高的第9棟樓居民被禁足長達兩周。其間部分人食物和藥物耗盡，另有許多人要等超過一星期才獲准外出。

當局認有錯拒道歉

專責調查政府投訴的澳洲監察專員格拉斯（Deborah Glass）在報告中指出，維省署理首席衛生官員只有15分鐘衡量各種因素並倉卒作出封樓的決定，未顧及居民人權，包括自由受限時獲人道對待的權利，似乎違法，要求政府為封樓對居民造成的傷害和不便道歉。

維多利亞省政府承認當時有做錯，但強調決定是為了確保居民安全，該省房屋部長溫恩（Richard Wynne）稱，因當時疫情嚴重，故必須立即採取行動，「我們不會挽救人民性命而道歉」。在封樓後不久，維省實施全省封城，被認為有效控制疫情。截至昨天，維省已有48天沒有出現新感染個案。

不過悉尼市的北灘區近日爆發群組感染，兩天內多達17人染疫，當局昨呼籲該區25萬居民留在家中3天，並設立檢測中心。

（路透社）