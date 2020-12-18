馬克龍確診 多國政要曾接觸須隔離 本周曾與馮德萊恩萄葡牙總理午宴

遙距辦公 行程全取消

馬克龍辦公室稱，總統出現症狀後接受檢測並確診，隔離7日期間仍會遙距工作管理國家，所有行程已取消，包括原定本月22日到訪黎巴嫩。近日馬克龍接觸多名外國政要及領袖，例如上周一（7日）偕到訪的埃及總統塞西出席私人晚宴；上周四至五（10至11日）曾出席歐洲理事會國家元首會議，與會者包括德國總理默克爾、意大利總理孔特等。

馬克龍本周曾與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩、西班牙首相桑切斯及葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）共赴午宴；馬克龍亦曾跟經濟合作與發展組織（OECD）秘書長古里亞（Angel Gurria）握手。

默克爾檢測呈陰性

馬克龍近日接觸多人，不少人因而要隔離，包括其妻布麗吉特、法國總理卡斯泰、國民議會議長費朗（Richard Ferrand）。科斯塔已取消官方行程及自我隔離，周四正等候檢測結果；桑切斯及米歇爾亦會隔離，前者昨檢測結果呈陰性。盧森堡首相貝特（Xavier Bettel）上周亦有出席歐盟會議，他周四開始隔離，等候檢測結果。德國政府昨稱，默克爾上周出席歐盟會議後接受檢測呈陰性。

歐盟本月27日接種疫苗

馬克龍確診前兩日，法國才放寬防疫規定，以宵禁代替全國封城。不過法國周三公布一日新增確診個案17,615宗，增幅為上月21日以來最高。

歐洲疫情未見好轉，歐洲藥品管理局（EMA）稱專家小組下周一會評估輝瑞生產的新冠疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩昨表示，成員國將在本月27日開始為民眾接種疫苗。

（衛報/BBC/路透社）

（抗疫新階段）