指串謀fb壟斷網絡廣告 美10州控告Google

Google涉允fb於合作伙伴網絡登廣告 減競爭

Google目前在網絡廣告市場的份額達三分之一，相關收入估計佔公司總收入80%。案情指出，Google自2008年收購網絡廣告公司DoubleClick後，取得網絡廣告市場的控制，並利用此優勢令其他業務獲益。其中Google被指與主要網絡廣告市場競爭對手fb於2018年達成協議，承諾讓fb及其他廣告公司客戶可選擇在Google合作伙伴的網絡中刊登廣告，以維持市場份額。Google又涉暗中與fb達成協議，給予fb特別優待，包括容許取得Google數據，讓fb的客戶可以較其他Google合作伙伴刊登更多廣告，以及協議廣告固定價格等，以換取fb減少競爭行動。

得州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）發聲明，指摘Google濫用其具壟斷性的影響力控制價格，削弱競爭，損害美國公民利益。Google稱指控不可信，強調網絡廣告價格在過去10年下降，說明市場仍競爭激烈。

（路透社/華爾街日報）