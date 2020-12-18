阿拉伯之春十年 改革夢未圓 經濟仍差貪腐未止 學者：變改需時革命未失敗

突尼斯小販自焚掀序幕 鄉鄰評價兩極

布亞齊茲（Mohamed Bouazizi）曾被視為改變阿拉伯世界命運的人物，甚至在突尼斯首都突尼斯市亦有街道以其命名，紀念他令國家實現民主轉型並帶來自由。不過《衛報》到訪其家鄉、中部小城西迪布濟德（Sidi Bouzid），發現當地人對他的評價兩極，尤其革命過後經濟問題每况愈下，令許多人感到痛苦。

2010年以來，突尼斯經濟增長減半，失業率高企，年輕人佔失業人數的85%。不少突尼斯人對國家感到無望，部分激進伊斯蘭主義者加入聖戰組織，也有人乘船逃到意大利，尋找出路。西迪布濟德居民哈尼（Ashraf Hani）批評革命沒有帶來改變，情况還在惡化。54歲居民伊曼（Fathiya Iman）看着城內巨大的布亞齊茲的畫像，直指畫中人就是「摧毁了我們的那個人」、「我對着它咒罵」。布亞齊茲的親戚稱，他們的姓氏曾讓突尼斯人引以為傲，但現在西迪布濟德及家族姓氏像詛咒。

埃及政權兩換畫 敘利亞利比亞內戰連年

突尼斯是阿拉伯之春之中唯一實現民主轉型的國家，其他國家10年後情况各異。埃及在革命後雖誕生首位民選總統穆爾西（Mohammed Morsi），但上任不到兩年便被軍方政變推翻，軍人出身的領袖塞西（Abdel Fattah al-Sisi）將埃及帶回到高壓統治之下，甚至通過憲法延長總統任期。部分國家如敘利亞、利比亞及也門等的反政府示威演變成長年內戰，造成數以萬計人喪命。

曾在敘利亞大馬士革市郊經營地下診所，為反對派武裝治療的醫生巴盧爾（Amani Ballour）稱，敘國人民「已放下了我們的夢想」，她亦逃離國家。不過她相信即使現時示威已平息，「那些因戰爭與政權壓迫受苦的人不會容忍」，憤怒的民眾終會反撲。因政府作出讓步而令示威受控的約旦，當地人拜巴爾（Rawan Baybars）稱阿拉伯之春是她生命的轉折點，令她明白到即使國家存在許多問題，但「事情是可以改變的」。

學者：汲取教訓示威進更成熟階段

貝魯特美國大學的社會學者馬杰德（Rima Majed）表示，以為國家會迅速改變的想法是天真的，結構變革需要更多時間，不可能在「阿拉伯之春」僅僅結束數年後作出評價，因此不想將「阿拉伯之春」描述為失敗。前約旦外長、非牟利機構卡內基國際和平基金會的學者馬沙爾（Marwan Muasher）稱：「人們認為阿拉伯之春已經結束，但事實並非如此。我們現在看到示威運動進入了一個更成熟階段。」他說，示威者從第一波示威浪潮的錯誤中汲取教訓，他們爭取的訴求「停止貪腐和實行善政依然重要」。

（綜合報道）