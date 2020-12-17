涉性侵勒索 加國時裝大亨被捕

犯案逾20年 受害人遍及3國

現年79歲的尼加德（Peter Nygard）生於芬蘭，在加拿大曼尼托巴省長大，經營服裝公司，是加拿大富豪之一。加拿大警方是根據美國當局提出的引渡協議要求下拘捕尼加德，他周二在溫尼伯法院首度提堂，否認控罪，下月中再出庭。

曼哈頓署理聯邦檢察官施特勞斯（Audrey Strauss）表示，尼加德自1995年開始，運用其影響力和業務，在美國、加拿大和巴哈馬招募及供養受害人，他經常向出身貧窮及曾受虐待的女子埋手，用多種方法招募她們，包括用公司資金在其於加州及巴哈馬的物業內，舉行任飲任食免費做水療的派對。當局指出，事實上這些女子都被迫用作滿足尼加德及其伙伴的性慾，部分受害人更被落藥以確保能滿足他們的性需求。

向貧窮受虐者埋手 落藥擺佈

起訴書指出，尼加德會帶一些他稱為女朋友的受害人到交換伴侶俱樂部，強迫她們與其他男子性交或協助他與其他女子性交。尼加德經常恐嚇受害人會被捕、名譽受損、惹官司等方式，令她們噤聲。

今年2月，10名女子向尼加德提出集體民事訴訟，指控他性侵，部分原告聲稱，事發時只有14或15歲，其後有多達57名女子加入訴訟。聯邦調查局（FBI）2月底曾突擊搜查尼加德在紐約時報廣場的辦公室。

（衛報/路透社）