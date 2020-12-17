紐教會國營設施被揭虐待性侵醜聞 涉25萬人

【明報專訊】新西蘭皇家調查委員會（Royal Commission of Inquiry）周三（16日）發表調查報告，指出1960年代至2000年代初，有多達25.6萬名兒童、青少年及成人在宗教組織及政府管理的護理設施內受到身體虐待和性侵，包括兒童自9個月大起遭虐待多年，也有人被職員和神職人員等強姦及電擊，比例相當於這期間在這些設施生活者的四成。
土著兒童佔8成 與官員歧視有關
這份中期報告指出，虐待個案最多發生於1970至80年代，大多數受虐時年齡屆乎5至17歲，大多數被虐長達5至10年。
不少兒童都因貧窮等問題而從家中被帶走，但從政府護理機構回家時都發現受嚴重創傷，其中土著毛利人兒童受虐比例佔總數81%，情况與官員歧視態度有關。文件又指有精神病院強迫男病人強姦女病人，又有人遭不當醫療程序對待，例如雙腿和生殖器被電擊、不當的脫衣搜身和陰道檢查等。
總理阿德恩在2018年宣布成立此委員會，表示新西蘭要面對黑暗歷史，隨後將調查範圍擴大至教堂等神職機構。《衛報》指約1900名受虐者聯絡委員會，後者預計會再多數以千計的受害人聯絡，並形容政府護理設施內虐待情况比估計嚴重。委員會將在發表最終報告時向政府提出建議。
當地天主教會致歉
當地天主教會回應稱，將會研究報告內容以應對投訴和防止類似事件再發生，並對那麼多人受虐待深感歉意。
（衛報/路透社）
相關字詞﹕教會性侵案 護理機構 新西蘭皇家調查委員會（Royal Commission of Inq 虐待 新西蘭 強姦