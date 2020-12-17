紐教會國營設施被揭虐待性侵醜聞 涉25萬人

土著兒童佔8成 與官員歧視有關

這份中期報告指出，虐待個案最多發生於1970至80年代，大多數受虐時年齡屆乎5至17歲，大多數被虐長達5至10年。

不少兒童都因貧窮等問題而從家中被帶走，但從政府護理機構回家時都發現受嚴重創傷，其中土著毛利人兒童受虐比例佔總數81%，情况與官員歧視態度有關。文件又指有精神病院強迫男病人強姦女病人，又有人遭不當醫療程序對待，例如雙腿和生殖器被電擊、不當的脫衣搜身和陰道檢查等。

總理阿德恩在2018年宣布成立此委員會，表示新西蘭要面對黑暗歷史，隨後將調查範圍擴大至教堂等神職機構。《衛報》指約1900名受虐者聯絡委員會，後者預計會再多數以千計的受害人聯絡，並形容政府護理設施內虐待情况比估計嚴重。委員會將在發表最終報告時向政府提出建議。

當地天主教會致歉

當地天主教會回應稱，將會研究報告內容以應對投訴和防止類似事件再發生，並對那麼多人受虐待深感歉意。

（衛報/路透社）