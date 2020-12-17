煞停本地遊當晚即赴會 日揆違限聚指引捱批

籲4人限聚 赴兩場聚會均違上限

菅義偉周一宣布本月28日至明年1月11日全國暫停本土遊項目「Go To Travel」後，當晚與另外6人到東京銀座一間高級牛扒餐廳聚餐約45分鐘，當中包括自民黨幹事長二階俊博、日本職棒福岡軟銀鷹隊會長王貞治、男演員杉良太郎等，出席者全都年逾70歲。76歲的杉良太郎離開時表示這是年終聚會，二階俊博則稱他們用餐時雖脫下口罩，「但仍非常小心」。日本傳媒報道，菅義偉當晚還參加另一場在東京都飯店內舉行的AOKI控股公司會談，會中有15人出席，席間提供飲食。日本中央政府要求縣政府知事呼籲民眾把聚餐人數控制在最多4人，菅義偉出席的這兩場活動明顯違反指引。

菅：惹公眾「誤解」 會深切反省

聚餐事件曝光後惹來民眾和執政聯盟內的公明黨批評，公明黨黨魁山口那津男周二表示，首相的言行會向公眾傳達信息，應三思而行；最大在野黨立憲民主黨幹事長福山哲郎說，首相應盡量自我克制，做好國民的模範。菅義偉昨辯稱，他與當日出席聚餐人士保持足夠社交距離，但對導致「公眾誤解」會深切反省。

有政府官員表示，今次事件令人關注菅義偉的首相任期長度，亦可能令他推行其他困難的改革時變得更寸步難行。內閣官房長官加藤勝周二重申沒有證據證明「Go To Travel」項目是疫情蔓延的主因，暫停該項目是最大程度的預防措施。不過，愛知縣知事大村秀章對中央和地方政府溝通不足感不滿，他周二表示，中央政府若對該政策早點有決定和通知會較好。菅義偉暫停本地遊，被指是對沒有與政黨充分協調下作出決定。

民調支持度按月跌17百分點

菅義偉就任首相不久，在10月亦發生拒絕任命「日本學術會議」6名新會員風波，但他未有詳細交代理由，遭在野黨批評。共同社指出，菅義偉上任以來僅在官邸召開過兩次記者會，認為疫情持續蔓延下，菅義偉應當親自消除國民的疑慮。菅義偉的民望也持續下滑，《每日新聞》上周六發布的民調顯示，菅義偉內閣支持率跌至40%，較上月7日大幅下滑17個百分點，不支持率上升13個百分點到49%，首度超越支持率，不少受訪者表示不滿政府抗疫不力。

（路透社/中央社/共同社）