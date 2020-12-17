拜登提名同志任部長創先河 為初選對手 有望任運輸部長

美媒：擬提名密州前州長任能源部長

拜登周二在宣布提名布蒂吉格（Pete Buttigieg）出任運輸部長的聲明中，形容對方是一位「愛國者和解決問題的能手」。38歲的布蒂吉格被視為民主黨溫和派新星，曾出戰今屆民主黨總統初選，退出後改為支持拜登。

美國多家媒體報道，拜登正計劃委任密歇根州前州長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）出任能源部長，應對氣候變化問題。格蘭霍姆擔任過兩屆密歇根州州長，上月在《底特律新聞報》（Detroit News）撰文，呼籲密歇根州的汽車產業向低碳經濟轉型作出投資，並指「現在是實現低碳復蘇的時機」。

拜登還計劃提名委任環保署前署長麥卡錫（Gina McCarthy）為國家氣候顧問，領導一個新成立的白宮氣候變化特別辦公室，負責跨部門統籌協調國內氣候政策。

赴喬治亞州 為參院候選人拉票

另外，選舉人團周一（14日）投票確認拜登勝出大選後，他周二即前赴喬治亞州為兩名參與下月5日參議院補選的民主黨候選人拉票。拜登在演說中表明民主黨重奪這兩個席位的重要性，警告若共和黨人續掌參院，可能影響他大部分的政策議程。

（華爾街日報/衛報/路透社/中央社）