德國施壓 歐盟藥品局提早下周審核新冠疫苗

德衛生部長冀年底前開始接種

施潘（Jens Spahn）周二批評若歐洲藥品管理局不迅速行動，將失去歐盟公民的信任，「目標是聖誕前批准使用，我們希望年底前可開始在德國接種」。他表示，一旦通過使用，德國可在24至72小時內展開接種。

德國政府之前堅稱，英國和其他國家緊急批准使用新冠疫苗，可能會對公眾接種的意願造成負面影響。對於歐盟被批評在審批疫苗上較美英緩慢，施潘強調，EMA目標是一般使用批准（regular approval）而非緊急批准（emergency approval），「這將是全球首款獲一般使用批准的疫苗」，又稱這是由歐盟27個成員國的專家決定，而非單一國家層面審批。

德單日增近千死 周三起局部封城

德國疫情嚴峻，或令當局更急於盡早讓民眾接種疫苗。該國周三新增952宗新冠病毒死亡個案，是疫情爆發以來單日新高，另有逾2.3萬宗確診。為遏疫情，德國周三起局部封城至明年1月10日，非必要零售和服務暫停，學校停課，兩個家庭最多5人在家中聚會，但平安夜至拆禮物日期間可再邀請多4人來訪，但應限於親人或伴侶。

（BBC/衛報）

（抗疫新階段）