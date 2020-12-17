美報告：莫德納疫苗有助抑隱形傳播 防重症勝輝瑞 傳媒：有望周五准用

裝運量較少 適合鄉村醫院

該報告由FDA職員和莫德納團隊撰寫，分析疫苗的安全和效用。獨立專家小組將檢視報告並在周四開會，投票決定是否建議FDA批准緊急使用莫德納疫苗，再由當局作最終決定，程序與上周審批輝瑞疫苗相同。《紐約時報》等引述消息指，當局希望周五批出緊急使用授權，料本周末運送首批600萬劑疫苗到美國各地，下周初開始接種。聯邦官員指出莫德納疫苗的裝運量較輝瑞疫苗少，更適合鄉村地區的小型醫院。兩者同樣採用mRNA技術，但莫德納疫苗的冷藏溫度不如輝瑞低，較易運輸、儲存和處理。

94%有效預防有症狀感染

FDA確認莫德納早前公布的數據，即其疫苗預防有症狀感染的有效率達94.1%。在3萬人參與的臨牀試驗，報告指莫德納疫苗在各個年齡層、性別、種族以至有長期病患的參與者身上都有效，其中對年輕人的效果比長者顯著。在18至64歲群組，疫苗有效率為95.6%，65歲或以上群組則為86.4%。莫德納的臨牀試驗只有18歲或以上人士參與，該公司現時申請的接種對象亦限於這個年齡層；輝瑞研究則包括16至17歲青少年。

值得關注的是，報告提到的新數據顯示，接種首劑莫德納疫苗或有助減少無症狀感染。現時疫苗焦點都落在預防發病上，但病毒仍有可能藏在接種者的鼻腔，足以傳染他人。在莫德納的臨牀試驗，14人接種首劑疫苗後對病毒檢測呈陽性反應，但沒有症狀，相比下安慰劑組有38宗無症狀感染，報告沒提及接種第二劑後的情况。

專家：需更多數據證減社區傳播

莫德納行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）稱，這意味接種疫苗除了可保護自己免出現重症，亦可能減少病毒在社區傳播。不過專家強調仍需更多數據才可證實該疫苗是否有助減少傳播。

3人現「麻痹症」 未確認關聯

在預防重症方面，莫德納的數據暫時較輝瑞疫苗有力。在莫德納的試驗，安慰劑組有30宗重症個案，疫苗組則沒有任何重症。相比下，輝瑞的安慰劑和疫苗組分別有10宗和1宗重症。FDA強調，現有數據未足以得出肯定的結論。當局指莫德納疫苗沒有特別的安全隱憂，常見副作用包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛和發冷，通常一天內消退，研究中亦沒有嚴重過敏個案。疫苗組和安慰劑組分別有3人和1人出現「貝爾氏麻痹症」（Bell's Palsy），即暫時性面癱，可由病毒感染和其他原因引起。輝瑞亦有4宗類似個案。過往多年研究都未能確認這種情况與疫苗的關聯，FDA亦指現有資訊不足以確定與疫苗的因果關係。

（華爾街日報/紐約時報/金融時報）

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