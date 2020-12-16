韓禁放「朝鮮氣球文宣」 被轟損言論自由

以往脫北者與韓國民間組織不時在兩韓邊界以放飛氣球或發放瓶中信的方式，向朝鮮發送載有反朝信息的傳單、食物、美金、收音機或載有韓國新聞及戲劇的USB記憶體等。雖然韓國總統文在寅及朝鮮最高領導人金正恩2018年會面時承諾停止此類戰時心理戰行徑，但韓國未正式禁止。今年6月朝方疑因氣球傳單而切斷與韓國的官方通訊，金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正更痛斥放氣球者是「垃圾人渣」，令兩韓關係愈趨緊張。

議員斥討好平壤 脫北者揚言興訟

韓國國會周一表決通過修訂《韓朝關係發展法》，禁止向朝鮮發布任何印刷品、物資、金錢或其他有價值物品，並禁止以擴音器播放反朝信息，違者可被判囚3年或罰款3000萬韓圜（約22萬港元）。新禁令將在3個月後實施，為韓國首次正式禁止有關針對平壤政府的行動。執政共同民主黨稱新法例旨在避免不必要地挑釁朝鮮，確保韓朝關係穩定。反對黨議員嘗試拉布失敗後避席表決，指摘文在寅過分偏袒朝鮮，新法將妨礙韓國向朝鮮輸出民主、自由與平等的價值。有脫北者及人權組織則揚言會挑戰法例是否違憲。

（路透社/衛報）