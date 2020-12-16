星洲擴開放邊境 全球商務旅客可留14天

入境前後檢測 在指定設施活動

「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane）允許來自所有國家的商務、官方及高經濟價值旅客到新加坡作交流，明年1月中開放申請，首批旅客預計於1月下旬抵達。這些旅客上機前須取得PCR核酸檢測陰性證明，抵境時亦須再接受檢測，隨後停留期間每隔一天要接受抗原快速檢測。入境者全程只能在指定隔離設施活動，在設施內可與當地人或其他以同樣方式入境的人在會議室「面對面交流」。為了降低傳染風險，每間會議室設有密閉式玻璃隔開參加會議的兩方。

陳振聲昨晨到隔離設施之一的Connect@Changi參觀後，透過網上記者會宣布這項計劃。他表示，重新開放邊境有助促進全球必要商業交流，以及新加坡航空業和酒店業的復蘇。

另外，總理李顯龍表示，為確保有意注射疫苗的人都能完成接種，所有16歲及以上國民和長期居民，都可免費接種疫苗，但並非強制性。

（CNN/中央社/聯合早報）

（抗疫新階段）