星洲擴開放邊境 全球商務旅客可留14天

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情趨於穩定的新加坡逐步擴大開放邊境，貿工部長陳振聲昨日（15日）宣布將推出「安全隔離通道」，允許各國商界人士到新加坡，最長可停留14天，但要在指定設施活動，並要遵守嚴格防疫守則。陳振聲表示，雖然這項措施以商務旅客為主要目標，但不排除探親旅客的申請。
入境前後檢測 在指定設施活動
「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane）允許來自所有國家的商務、官方及高經濟價值旅客到新加坡作交流，明年1月中開放申請，首批旅客預計於1月下旬抵達。這些旅客上機前須取得PCR核酸檢測陰性證明，抵境時亦須再接受檢測，隨後停留期間每隔一天要接受抗原快速檢測。入境者全程只能在指定隔離設施活動，在設施內可與當地人或其他以同樣方式入境的人在會議室「面對面交流」。為了降低傳染風險，每間會議室設有密閉式玻璃隔開參加會議的兩方。
陳振聲昨晨到隔離設施之一的Connect@Changi參觀後，透過網上記者會宣布這項計劃。他表示，重新開放邊境有助促進全球必要商業交流，以及新加坡航空業和酒店業的復蘇。
另外，總理李顯龍表示，為確保有意注射疫苗的人都能完成接種，所有16歲及以上國民和長期居民，都可免費接種疫苗，但並非強制性。