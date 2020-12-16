英現變種新冠病毒 傳播更快 何栢良：毋須恐慌 港醫生憂留學生傳入

夏國賢（Matt Hancock）周一在國會下議院稱，涉及新變種病毒株的感染已有逾千病例，絕大部分出現在英格蘭南部，但亦有分佈在約60個國內不同地區，而倫敦和肯特郡等南部地區個案在過去一周急增。他表示，新變種病毒可能更易傳播，說：「初步分析顯示這變種比現有病毒株生長得更快。」不過，目前沒有迹象顯示新變種病毒會更致命，亦相信現有疫苗對新變種病毒亦會繼續有效。

衛生大臣：沒迹象更致命 料疫苗有效

夏國賢指出，近日英國確診人數大幅增長，必須行動緩和疫情，宣布倫敦及埃塞克斯郡（Essex）及赫特福德郡（Hertfordshire）部分地區將於周三（16日）凌晨起將防疫級別升至最高的第三級，實施嚴格防疫措施，包括強制所有食肆停業，外賣服務除外，戲院等室內娛樂場所亦須關閉，另亦建議關閉學校。

WHO緊急項目負責人瑞安稱，當局正與英國政府及其他衛生機構合作，研究新變種病毒的特性，又強調類似的變種很常見。

香港呼吸系統科專科醫生梁子超表示，新病毒株有機會透過留學生等輸入個案傳入社區，他促請當局確保接載抵港者前往檢疫酒店期間，乘客與司機保持適當距離，另應盡量減少檢疫者與酒店員工的接觸，例如檢疫者自行換牀單等。他指出，目前未確定變種病毒傳播速度有多快，但病毒會不斷適應環境，汰弱留強，令傳播及適應能力更強的病毒更易存活，是預料之內。

（BBC/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）