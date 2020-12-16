歐盟推數碼法 限阿里巴巴Google等規管假資訊

若公司5年遭罰款3次 歐盟可分拆

新法案針對被歐盟界定為網絡「把關者」（gatekeeper）的10家大型科企，以限制其在市場的權力。歐盟委員會將根據一些標準來界定哪些公司為「把關者」，例如用戶數目達到數百萬或以上，總收入以10億美元計，這意味Google、facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、中國的阿里巴巴和字節跳動等都屬於被監管之列。報道稱，《數碼市場法案》將要求網絡「把關者」與競爭對手和監管機構分享部分特定數據，不准利用平台優勢不公平地推廣自家服務，且科技巨擘在打算進行任何併購前必須通知歐盟。法新社指出，《數碼市場法案》賦予歐盟新權力，可更快地執行競爭法，並推動科技公司在其演算法和使用個人數據上有更大透明度。

若公司被發現違規，會面臨最高年營業額一成的罰款。《金融時報》報道，5年內3次被罰款者會被視為屢犯，歐盟會啟動程序將公司分拆。不過，歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）強調，這樣做不是要除掉大型平台，而是要對它們「施加規管，防止它們對我們的民主構成風險」。

規管非法內容 屢犯禁入歐盟市場

至於《數碼服務法案》，則針對擁有逾4500萬用戶的超大型網上平台，將要求它們加強處理其平台上的非法內容、濫用平台損害基本人權、故意操控平台影響選舉和公共衛生等問題。有關科企亦須公開其平台上的政治廣告詳細資料等。法新社引述消息人士報道，若有公司嚴重且多次違規，危及歐洲公民的安全，將被禁止進入歐盟市場。《金融時報》則稱，違規者可能會被罰全球盈利的6%。

這兩項草擬法案要經漫長且複雜的確認程予，歐盟27個成員國和歐洲議會決定，及企業及商會游說攻勢均可能影響最終的法例。

（法新社/路透社）