不認同大選舞弊論 司法部長巴爾下周離職

辭職信讚特朗普 華郵：巴爾非被開除

特朗普在Twitter表示，周一與巴爾在白宮「有很好的會談」，「我們的關係很好，他（巴爾）的工作很出色」。特朗普稱巴爾將在聖誕前離職，與家人共渡假期，其職位由副司法部長羅森（Jeff Rosen）接替。巴爾在辭職信中讚揚特朗普，稱自己「為在你（指特朗普）替美國人帶來眾多成功和前所未有的成就中發揮作用而感到自豪」。《華盛頓郵報》引述白宮高官稱，巴爾是自己選擇辭職，並非被開除，又稱他與特朗普近幾個月幾乎沒有直接對話。

巴爾下台並不令人意外。在他辭職前兩天，特朗普才在Twitter上發文稱對巴爾「非常失望」。之前有報道稱，巴爾數月前已知道聯邦政府機構正對拜登兒子亨特的稅務展開調查。本月1日，巴爾接受美聯社訪問，表示司法部並未發現有足以影響大選結果的大規模舞弊證據，激怒特朗普。《金融時報》指出，巴爾對美聯社發表的言論，標誌他與特朗普劃清界限，他自2019年2月就任司法部長以來，一直忠誠地支持特朗普，被質疑有損司法獨立。

對於巴爾辭職，民主黨籍的聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）稱，「巴爾願意配合特朗普任何指示，唯獨就這項，他拒絕配合特朗普自稱勝選的荒謬論述，他現在要提前1個月下台」。

（金融時報/華盛頓郵報）