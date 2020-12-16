親友敦促穿防彈衣投票 有選舉人投票一刻哽咽

在密歇根州，當局安排警察護送選舉人進出州議會大樓，有選舉人向MSNBC稱在親友敦促下，穿上防彈背心到場投票。民主黨社運人士兼圖書管理員史密斯（Robin Smith）在投票一刻哽咽說：「作為一名黑人女性，這對我來說是一切。」

「候補選舉人」投予特朗普 專家：沒效力

外界原本憂慮或出現暴力衝突，但當日過程大致順暢。密歇根州有10名自稱共和黨選舉人宣誓投票予特朗普，他們進入州議會大樓遭警方拒絕，這些「選舉人票」未獲州長或州議會支持。該州州議會的共和黨領袖早前被指受特朗普施壓，要求他們干涉選舉進程，州參議院多數黨領袖希爾基（Mike Shirkey）周一發聲明稱這將破壞民主，「密歇根州的民主黨選舉人應在不受暴力和恐嚇威脅下，履行其職責」。

賓夕法尼亞州的特朗普競選團隊主席康福特（Bernadette Comfort）稱，這是「程序上的投票」，以保留日後可能提出的法律主張，並非要篡奪或反對該州選民意願。內華達、威斯康星和喬治亞州的州議會大樓附近亦有同類投票。有選舉法專家指，法律只承認按照州法律選出的選舉人，亦即要獲州或法官許可，這些非法選舉人的做法沒有法律意義。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報）