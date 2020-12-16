獲確認當選 拜登：是時候團結國家 共和黨領袖紛承認結果 警告勿圖挑戰

代表全國50個州和首都華盛頓的500多名選舉人周一在華盛頓市和各州首府投票，拜登一如所料以306張選舉人票，得票超過270張的當選門檻，擊敗只有232票的特朗普。選舉人團投票向來只被視為確認總統當選人的例行程序，但今屆在特朗普陣營多番挑戰選舉結果下，這項程序格外受關注。特朗普在傳媒推算拜登勝出後，至今一直拒絕認輸，但他上月底表示，如果選舉人投票確認拜登當選，他就會離開白宮。

「疫情濫權無法撲滅民主之火」

拜登隨後於晚上在特拉華州威爾明頓發表約13分鐘長演說，稱在美國政治人物無法自行取得權力，而是由人民賦予，「民主之火多年前已在這個國家燃起，我們現在知道不論是疫情抑或濫權，都無法撲滅這道火焰」。他又提到特朗普陣營已對選舉結果提出數十項法律挑戰，但都失敗收場。

特朗普周一仍稱選舉舞弊

特朗普周一則繼續在Twitter聲稱，「所有游離州都發現大規模選民舞弊」，又稱認證選舉結果將是「應予懲處的嚴重罪行」。在拜登及其副手賀錦麗1月20日宣誓就職前，國會將在1月6日認證選舉人投票結果。根據聯邦法律，國會議員可對特定州的選舉人投票提出異議，參眾兩院須就此辯論，然後以簡單多數投票決定是否接納異議，但預料出現此情况機會甚微，而任何挑戰將難獲民主黨控制的眾議院通過。

多名共和黨參議員亦陸續承認拜登勝選。參議院共和黨領袖麥康奈爾昨恭賀拜登勝選，參議院二號人物、參議院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）亦表示，現在「是時候繼續前進」，若拜登得票超越門檻，就將當選總統，又稱推翻選舉結果的嘗試只會獲很少人支持。另一資深共和黨參議員柯寧（John Cornyn）說：「大家終究得明白，儘管盡了最大努力，還是無法成功，這些選舉就是這樣，有輸有贏。」他警告，試圖推翻選舉結果將是「嚴重錯誤」，即使在參議院亦會失敗收場，預期特朗普會和平交接權力。被視為特朗普盟友的參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）承認，特朗普的爭勝途徑收窄，又提到最近曾與拜登進行約10分鐘「愉快」的通話，表達支持數名拜登內閣候選人。

《華盛頓郵報》分析表示，不少迹象反映拜登仍難完全獲共和黨人合作，被視為有機會2024年角逐總統的共和黨議員都頗反對拜登內閣人選。

俄羅斯發聲明祝賀拜登

俄羅斯克里姆林宮昨發聲明，引述普京表示已準備好與拜登互動和溝通，又稱俄羅斯和美國對全球安全與穩定負有特別責任，雖然兩國存在分歧，但仍相信有助解決全球面對的很多問題和挑戰。俄羅斯是少數未公開祝賀拜登的國家之一，克宮曾表示待正式公布結果後才作評論。

（路透社/華盛頓郵報/金融時報）