俄黑客被指侵美政府機構 克宮否認

監控商務部轄下職員電郵多月

《金融時報》等傳媒引述消息人士報道，黑客疑利用虛假身分認證騙過微軟的Office 365軟件以存取政府系統，其中財政部及商務部轄下的國家電訊與資訊管理局（NTIA）職員的電郵遭黑客監控多月。為美國政府包括軍方和情報等機構提供服務的科技公司SolarWinds周日發聲明表示，今年3至6月發布的監控軟件更新，疑遭國家級黑客透過非常複雜、有針對性的人手「供應鏈攻擊」所篡改。供應鏈攻擊是指在第三方公司合法提供予入侵目標對象的軟件更新程式中，暗藏惡意代碼。

商務部確認NTIA受攻擊，已要求網絡安全與基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI）調查事件。白宮國家安全委員會上周六（12日）就事件召開會議，路透社引述熟知調查的3名消息人士稱，相信俄羅斯在背後策劃，其中2人表示當局遭黑客攻擊與一個更大規模的黑客行動有關，後者包括入侵簽有政府和商業公司合約的網絡保安公司FireEye。

《華盛頓郵報》引述消息指當局正評估事件性質及嚴重程度，認為入侵者是被稱為APT29或Cozy Bear、隸屬於俄羅斯對外情報局（SVR）的黑客，或自今年春季展開攻擊行動。

克宮發言人佩斯科夫反駁上述指控，又諷刺指如果美國人被黑客攻擊數月卻無能為力，則不應立即無根據地指控俄羅斯，「我們跟事件完全無關」。

（金融時報/路透社/華盛頓郵報）