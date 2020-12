英間諜小說大師勒卡雷病逝 特務出身 著作曾拍成電影《柏林諜影》

史提芬京:可怕一年奪走文學巨匠

勒卡雷逝世後,西方文壇小說家紛致哀,美國驚慄小說大師史提芬京(Stephen King)表示,今個可怕的一年奪走了一名文學巨匠和人道主義精神;英國歷史學家兼小作說家塞巴格(Simon Sebag)形容勒卡雷是英國文壇巨人。

勒卡雷本名康沃爾(David Cornwell),1931年10月19日生於多塞特郡。他16歲負笈瑞士伯恩大學時被英國特務組織羅致,展開間諜生涯,先後任職對外情報機關軍情六處(MI6)和國內反間機關軍情五處(MI5),直至1964年身分曝光離職。他曾指控潛伏英國的著名蘇聯間諜費爾比揭穿自己身分。

小說須交特工機關審批

他離職前已開始發表小說,並以《冷戰諜魂》(The Spy Who Came in from the Cold,1963)打響名堂。他曾稱作品初稿要給特工機關過目,待其「很不甘心地作出『徹頭徹尾純屬小說』這結論」,才批准出版,惟新聞界持不同觀點,認為故事非但真實,且別具含義。

勒卡雷畢生創作的25本小說以間諜故事為主,早期圍繞冷戰的格局,鐵幕崩潰後改為寫作軍火買賣和反恐戰等。

其不少作品都被改編為電影或電視劇,除了《冷戰諜魂》,還有《鍋匠、裁縫、士兵、間諜》(Tinker, Tailor, Soldier, Spy,1974;改編電影《諜網謎蹤》)和儼如自傳的《完美的間諜》(A Perfect Spy,1986;改編為同名電視劇)等。

筆下間諜肥碩 游走灰色世界

有別於另一英國作家費林明創作的間諜占士邦,勒卡雷筆下的間諜聰明卻無情,肥碩、衣衫襤褸,而且孤獨,被債務、官僚弄權、政客陰謀搞到灰心喪志,還很可能被身邊人出賣。勒卡雷又顛覆黑白分明的概念,書中特務行動對錯難辨。他在書中寫過:「現在是灰色的世界,天使和魔鬼搏鬥着,沒人知道界線在哪裏」。

評論家阿什1999年在《紐約客》寫道:「從主題上講,勒卡雷的真正主題不是間諜,而是人類關係的無休止迷宮:『背叛是一種愛,謊言是一種事實,好人為壞事服務,壞人為善服務』。」

(BBC/路透社/紐約時報)