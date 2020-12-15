澳媒：澳美印駐滬領館 遭中共黨員滲透

澳最少5年經「中國政府機構」招聘

報道稱，至少10個國家駐上海的領事館曾經或現仍聘用中共黨員，擔任高級政治及政府事務專家、文員、經濟顧問和行政助理。《澳洲人報》調查發現，澳洲外交貿易部（DFAT）至少有5年時間是通過屬於中國政府機構的上海外國機構服務處（SFASD）直接聘用當地員工。今年9月，SFASD網站刊登一則澳洲領事館招聘公共外交、研究和訪問官員的廣告，提供年薪為160,840人民幣報酬。

按官方網站介紹，上海外國機構服務處是上海市政府指定的外國駐滬領事機構、新聞機構中國僱員勞動用工管理和外國機構綜合性服務部門。據報道取得中共黨員數據庫顯示，該部門至少有12個活躍的中共支部，共249名黨員。

英國《星期日郵報》前日已報道指控中共黨員滲透英國商界和駐滬領事館，報道引述黨員數據庫跟《澳洲人報》提到的是同一個。「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）9月取得該數據庫後，抄送予這兩份報章、比利時《標準報》和一批瑞典傳媒人。

（澳洲人報）