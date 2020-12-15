美20億元宣傳疫苗 特朗普「押後」高官接種

消息原稱周一起接種

路透社引述知情者報道，白宮必要人員及立法、行政和司法部門的部分官員，將在未來10天內接種新冠疫苗。暫未知疫苗會否提供給正副總統當選人拜登和賀錦麗。白宮國家安全委員會發言人烏利約特周日發聲明指，行政、立法和司法機構的高層會根據協定接種疫苗，以確保政府在疫情大流行及緊急災難情况下仍可繼續運作。他又呼籲國民應要有信心，他們接種的是與政府高官相同的安全有效疫苗。

但特朗普不久即在Twitter表示已要求「調整」白宮官員接種的計劃，指除非有特別需要，否則白宮人員會在疫苗接種計劃的較後時間才接受注射，「我也沒定於何時接種，但期待在適當時間這樣做」。路透社指出，特朗普和白宮許多官員曾染疫，可能影響他們快速接種疫苗的需要。

《紐約時報》稱，特朗普政府正急於展開斥資2.5億美元的教育宣傳運動，鼓勵民眾接種新冠疫苗。但報道提到聯邦官員承認宣傳有難度，因特朗普今年經常貶低政府科學家，又鼓吹被視為無效的療法，造成政治分裂，令民眾質疑或不信任政府計劃。國立過敏與傳染病研究院總監福奇上周五明言，反科學態度加上國內分裂令宣傳極具挑戰性。

六成美國人稱「肯定或可能」接種

皮尤研究中心本月公布民調結果，顯示六成美國人稱「肯定或可能」接種疫苗，但仍有21%成人稱無意接種，且「十分確定」不會因為更多的資訊而改變主意。

（紐約時報/路透社）

（抗疫新階段）