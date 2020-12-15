「特粉議員」擬怪招阻確認賽果 彭斯勢陷兩難

廢除5州點票結果 料難收實效

共和黨眾議員布魯克斯（Mo Brooks）及眾議院一班盟友，尋求在1月6日參眾兩院聯席會議確認選舉人團投票結果時，挑戰亞利桑那、賓夕法尼亞、內華達、喬治亞和威斯康星的結果。按1887年選舉點票法和憲法，各州只要有一名眾議員和一名參議員提出點票結果異議，即可辯論和投票。但分析認為，眾議院由民主黨控制，參院也有不少共和黨人已認可拜登當選，上述異議行動最多只淪為「政治騷」，沒可能實質改變結果。

但如果真的發生這情况，共和黨國會議員將受重壓，擔心得失支持特朗普的選民。這對放眼2024年大選的彭斯而言尤為困難，他作為參議院議長，負責宣布選舉人團投票結果。《紐約時報》稱特朗普愛挑戰每條法律和規範，他或會堅稱彭斯拒絕扮演這角色，而無論如何，彭斯都要最後一次像過去4年般，在遵守法律的同時也要維持特朗普的信任。

（紐約時報）