美選舉人團投票 暴力威脅籠罩 特朗普堅拒認輸 專家：種衝突禍根

密歇根州投票場地閉門拒公眾

根據各州法例，全國538名選舉人將依照11月3日舉行的大選普選結果，投票予所屬州份的總統當選人。按各州已確認的選舉結果，拜登將以306張選舉人票，壓倒特朗普的232票當選。以往選舉人團投票被視為確認總統當選人的例行程序，鮮受重視，惟今屆大選中特朗普透過司法戰等手段多番質疑選舉結果，甚至要求最高法院剔除4個關鍵州份的選舉人等，令選舉人團投票備受矚目。

上月曾承諾在選舉人投票確認拜登勝出後會離開白宮的特朗普，周日受訪時堅稱推翻選舉結果的努力「還未完結」，又在Twitter斥今屆大選是「美國史上最腐敗」，聲稱確認拜登勝出的游離州份「犯下嚴重的罪行」，同日多地有撐特朗普的民眾示威，觸發暴力衝突。密歇根州政府周日宣布，基於「可信的暴力威脅」，州參眾議會辦公建築物將按執法部門建議關閉至周一，舉行選舉人團投票的州議會大廈也會在周一暫停對公眾開放。有共和黨參議員呼籲特朗普支持者遵從規定，接受敗局，並聚焦喬治亞州的參議院選舉，爭取參院控制權。

網傳「敵人」名單 選舉官員受死亡威脅

《華盛頓郵報》引述兩黨的地方官員警告，特朗普對選舉舞弊日益嚴重的指控正加劇國內暴力事件，公開反駁特朗普的公務員成為特朗普支持者針對的目標。上周社交網絡流傳一份列有多名游離州州長、投票系統管理人員，以及負責大選保安的網絡安全官員之「敵人」名單，當中包括上月稱選舉不涉舞弊後遭撤職的前美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）局長克雷布斯，指控有關人等「竄改選票及與總統作對」，試圖「推翻我們的民主政體」，其中詳列各人的照片及住址，並加上「記着他們的臉」、「對叛國者不會手下留情」等標籤。

克雷布斯上周三（9日）發表聲明，指摘特朗普對這些死亡威脅無動於中，「若發生流血事件，那是出於總統之手」。同樣榜上有名的喬治亞州共和黨籍選舉官員斯特林上周四（10日）亦稱選舉官員面臨愈來愈多威脅與騷擾，敦促特朗普停止誘使民眾參與暴力行徑。

在全美兩黨撕裂最嚴重州份之一的密歇根州正醞釀以武力反擊的聲音。該州議會的民主黨籍黑人議員約翰遜（Cynthia Johnson）早前披露自己遭大量暴力威脅，她隨後在facebook發布影片，直言「受夠了特朗普支持者的把戲」，警告他們應「好自為之」，又呼籲支持者「應讓他們付出代價」、「朝他們的痛處攻擊」。影片已被刪除，州議會料對約翰遜作出紀律處分。

學者料緊張局面明年拜登宣誓達沸點

馬里蘭大學社會學教授費希爾指出，在政治兩極化之際，以往民眾可能僅在社交平台互相咒罵，但如今已演化以武器對付他們眼中的「壞人」。她警告，正在發酵的緊張局面可能在明年1月拜登宣誓就任時達至沸點，部分關鍵的共和黨州份如集合一定數量民眾拒絕接受選舉結果，恐難以阻止他們拿起武器對抗。

（紐約時報/金融時報/華盛頓郵報）