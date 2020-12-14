斥高碳疫後救市方案 聯國促Ｇ20顧念後代

《巴黎協定》在2015年聯合國氣候峰會獲通過，主要目標是透過限制溫室氣體排放，將全球平均氣溫升幅控制在高於工業革命前水平2℃以下，並進一步尋求把升幅限制在1.5℃內，各國須按協定每5年更新減排承諾。迄今195個國家簽署協定，當中189國確認執行。不過專家推算各國減排承諾並不足夠，按現有情况會導致氣溫升幅逾3℃。由於聯合國氣候變化大會（COP 26）因新型冠狀病毒疫情押後到明年在蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國領袖趁這次氣候雄心峰會期間公布新的減排承諾。

《巴黎協定》5周年 召開氣候雄心峰會

中國是全球最大碳排放國，但國家主席習近平在發言僅公布更多減排執行細節，包括在2030年或之前把每單位GDP的碳排放量減至比2005年水平低65%以上，同時將非化石能源佔初級能源消費比重增至約25%等。倫敦氣候智庫E3G學者曾楚希質疑，儘管新公布是朝正確方向踏出一步，但不足以達到中方承諾的2060年碳中和目標。

美國是僅次中國的污染國，但特朗普政府上月正式退出《巴黎協定》，這次也未與會。總統當選人拜登透過過渡團隊發表聲明，重申上任首日即會重返協議，又稱會在執政首100日內召集主要經濟體領袖舉行氣候峰會，美方的目標是2050年或之前達至碳中和。

習披減排細節 學者：未達碳中和目標

聯合國秘書長古特雷斯會上敦促各國政府宣布進入「氣候緊急狀態」，以加快減排步伐，直至達成碳中和的目標。目前全球至少有38個國家已作此宣布，但大多是最受氣候變化衝擊的地方。古特雷斯批評二十國集團（G20）就疫後刺激經濟提出的方案中大量撥款於使用化石燃料或高碳排放的產業，資金比用於低碳排放能源的產業多50%，「這不可接受」。他形容疫後復蘇的數以萬億美元支出是「向未來世代所借取」，「我們不能使用那些資源來鎖定拖累未來世代的政策，令他們在破爛的地球上面臨堆積如山的債務」。

（路透社/彭博社/衛報/中央社）