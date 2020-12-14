英媒：中共黨員滲透英商界學界 有人任職領館

難證屬間諜 有人參與敏感研究

報道指數據庫最初在通訊軟件Telegram流出，有中國異見人士將資料交給「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），聯盟驗證有關資料後轉交4間傳媒。數據庫包含上海黨員的姓名，可追溯到2016年，有人曾在英國駐上海領事館任高級職員，支援到訪中國東部的英國大臣和官員，亦有人在英國大學參與航空太空工程學和化學等潛在敏感研究領域。匯豐銀行、渣打銀行、阿斯利康以至空中巴士、波音和勞斯萊斯等有國防工業利益的公司均僱用過百名黨員。

報道稱沒證據顯示黨員名單上的人是間諜，許多人只為就業前景入黨。英國外交部稱，有健全程序確保資料安全和審查外地職員。惟有白廳高級情報消息稱，領事館職員的位置距離軍情六處（MI6）只有一層樓，亦有可能辨識到情報官員。

保守黨前黨魁施志安促政府驅逐在領事館工作的中共黨員；由30名國會議員組成的聯盟稱，將在下議院就此提出緊急質詢。

（星期日郵報）