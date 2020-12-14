英歐延談判死線 約翰遜：「極可能」無協議

英歐雙方昨日先由首席談判代表再度會晤，其後由約翰遜和馮德萊恩再度通電話，會後發表聯合聲明，即使經過一年談判疲憊不堪，再三錯過談判死線，惟認為有責任「作額外努力」。他們同意讓雙方談判代表繼續在布魯塞爾商討，但未提會持續多久。

FT：「公平競爭環境」成終極攔路虎

德國總理默克爾同日較早前敦促英歐雙方「應該嘗試一切辦法以取得成果」，馮德萊恩也唱好通話效果，但英方仍吹淡風。約翰遜在通話後說：「我恐怕我們在某些重要事項上，差距依然極大，不過一息尚存始終有希望……如今極可能是，我們得準備世界貿易組織（WTO）條款、澳洲條款（皆指無協議脫歐）。」但愛爾蘭外長科文尼稱，認為英歐雙方有意欲達成協議，相信數日內可成事。

《金融時報》（FT）指談判爭拗範圍已收窄至聚焦「公平競爭環境」問題，雙方團隊周六晚就此商討技術性解決方案，供雙方首席談判代表昨會面時評估進展。報道引述接近談判的消息人士指，周六晚談判後見有進展的迹象。

英國外相藍韜文在上述聯合聲明前表明，倘若歐盟將英國當成「有自尊心、獨立」的國家，那會有「一切理由感到有信心」可達成協議，「我們仍未去到那地步」。藍韜文表明英方無法接受未來仍受歐盟規則所限的協議，但暗示法律人員正就草案勾勒「具創意的輪廓」。

英媒曝英應急方案 商店需囤必需品

另外，英國傳媒報道，英國政府已為無協議脫歐安排應變措施，包括呼籲超市等商戶囤積可供應至少6星期的食品與藥物、醫療器材及疫苗儲備等，亦將擬定80億至100億鎊規模的援助計劃，協助可能因無協議脫歐受重挫的行業，包括養羊的農戶、漁民、汽車生產商與化學品供應商等。首相府前日稱，當局已預備好明年元旦脫歐過渡期結束後或出現的所有問題，強調毋須憂慮必需品供應受阻。

（路透社/金融時報/星期日泰晤士報/星期日電訊報）