華郵：司法戰似測忠誠度 鞏固操控共和黨

黨友紛撐特朗普選舉舞弊論

報道指出，美國大選結束至今逾月，特朗普儼如對共和黨人做了忠誠度測試，要求共和黨官員在支持他與維護國家民主進程之間作出抉擇。部分黨內人士公開表態，也有些人對司法戰沉默以對，但絕大多數共和黨人選擇支持特朗普：上周近三分之二的共和黨眾議員及18位州檢察長聯署，支持得州入稟最高法院要求推翻4個關鍵州選舉結果的訴訟；其他共和黨人則仿效特朗普毫無根據下宣稱選舉被操縱的言論。

政治顧問批為選舉棄民主

分析認為，不論是自由意志主義者、溫和派或右翼的保守派，全國共和黨官員似乎都順從特朗普的意願，表現出高度忠誠，以前所未有的方式阻止權力和平交接。雖然這些舉動不太可能改變特朗普將於下月卸任的現實，但與特朗普站在同一陣線的共和黨人數量眾多，反映特朗普已進一步鞏固對共和黨的控制，並在短短5年內將該黨按其意願重新塑造。共和黨資深顧問史蒂文斯（Stuart Stevens）批評，這現象導致共和黨的立場與民主價值漸行漸遠，質疑共和黨人只講求選舉勝算，「共和黨採取的態度是倘若民主能助他們掌權，那很好，他們就支持民主，若然阻礙他們，他們就反對民主。」

（華盛頓郵報）