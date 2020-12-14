美媒：特朗普想炒巴爾 擬任命特檢調查拜登子

報道引述知情人士指，特朗普近日指示顧問尋找可擔任特別檢察官的人選，其國會等地方的盟友與白宮官員也在推動這項任命計劃。白宮幕僚長梅多斯透露，特朗普欲藉此調查選舉舞弊，盼迅速行動。

消息指白宮高官還討論以特別檢察官調查亨特的可能，明言對司法部長巴爾壓住不公開調查亨特商業和金融交易感到沮喪，也擔心拜登政府會尋求中止對亨特的調查，但知情人士強調，拜登本人不涉及調查範圍。白宮、巴爾和拜登過渡團隊皆拒絕評論事件。

此前巴爾表明司法部未發現能逆轉拜登勝選結果的舞弊證據，已令特朗普不滿，在傳出巴爾拒公開亨特調查後，特朗普更添憤怒，再次拋出炒掉巴爾的想法。特朗普上周六（12日）還在Twitter轉發電台主持斯塔恩斯一則指巴爾應被解僱的帖文，他寫道：「令人大失所望的人。」《華爾街》指特朗普的助手和盟友連月阻止他解僱巴爾，巴爾則向助手稱打算留任到今屆政府完成任期。

按司法部規則，特別檢察官的任命決定由司法部長作出，上任後只有司法部長能以行為不端或利益衝突等理由將其革除。（華爾街日報/CNN）