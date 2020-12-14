撐特朗普示威釀衝突 4被刺1中槍 選舉人團投票今舉行　特朗普：司法戰未完

專機三度飛越現場 特朗普獲歡呼

華盛頓的示威有數千人參與，不少示威者來自其他州份，但路透社和《金融時報》形容規模較上月同類示威小。有示威者高舉特朗普的旗幟，呼喊「再當4年」等口號，並繼續提出選舉舞弊指控，亦有人斥最高法院「不願花時間審理此案」。至今逾50宗聯邦和州法院裁決都維持拜登的勝選結果。部分特朗普內部圈子的成員在集會地點向示威者講話，如涉「通俄門」調查、上月底獲特朗普特赦的白宮前國家安全顧問弗林稱：「法院不能決定誰是美國下任總統，應由人民決定。目前還有一些爭勝途徑仍可行。」他促請示威者「回到你所屬的地方」提出要求。

驕傲男孩Antifa華府爆打鬥

特朗普透過Twitter表示：「數以千計人為『停止偷走（大選）』在華盛頓特區聚集。我對此並不知情，但我將與他們見面！」同日他乘坐的直升機「海軍陸戰隊一號」曾三度飛越示威現場，獲示威者歡呼回應。

路透社報道，約200名極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員在華府特朗普酒店附近遊行，不少人身穿作戰服和防彈背心等裝備，法新社稱他們不時獲其他群體歡呼。在數個街口外，有人發起「黑人的命也是命」小型集會，高呼「納粹滾開」等口號。防暴警察封鎖街道，將對立的示威者隔開。惟入夜後「驕傲男孩」和極左組織「反法西斯行動」（Antifa）爆發衝突，須警方驅散。華府消防部發言人指當晚有4人遭刺傷，市長辦公室形容4人傷勢嚴重，另有兩名警察受傷送院，但未交代案件細節，全日至少23人被捕。

華盛頓州首府奧林匹亞（Olympia）的傳媒則報道，當地示威爆發槍擊案，一人中槍。有網上影片顯示身穿黑衣的反特朗普陣營人士接近親特朗普團體時，一下槍聲響起，然後一人倒地；另一段影片則顯示一名持槍男子從現場跑走。華盛頓州警發言人指，兩人因涉此案被拘留，但槍擊細節未明。當日下午，特朗普支持者和反對陣營曾在州議會大樓外爆發衝突，雙方毆鬥和向彼此投擲雜物，防暴警察隨後到場驅散。

喬治亞極右認輸 放眼下月參院重選

喬治亞州等地亦有規模較小的示威，喬治亞州議會大樓外有示威者用揚聲器質疑大選結果，但當地極右組織「喬治亞安全部隊III％」領袖稱已接受特朗普落敗，正放眼該州兩場參議院議席重選。

選舉人團會議將於今日（14日）召開，各州代表按大選結果投票的話，拜登和特朗普將分別獲306張和232張選舉人票，正式確認民主黨的拜登當選總統。

特朗普在昨日播出的霍士新聞訪問時稱，司法戰「還沒完結」，聲言還會繼續入稟，但承認時間無多。

（路透社/紐約時報/金融時報/華爾街日報）