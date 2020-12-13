韓姦童犯出獄 怒民沿途追罵

示威者徹夜等候 包圍指罵破壞專車

68歲的趙斗淳完成近12年徒刑，昨晨6時許乘官方車輛離開位於首爾南部的監獄，再返回京畿道安山市的寓所。約50名示威從前晚就通宵在其囚禁監獄外示威，部分人一度躺臥在監獄門口阻攔車輛。群眾看到載着他的車離開監獄時，圍堵辱罵和向他擲雞蛋、豆腐等。他的車每停下，包括等候交通燈時，都被示威者指罵，甚至踢車、爬車頂踩跳，弄到車窗龜裂。他好不容易於早上9時左右回到家門，也有逾百名鄰里在警方防線外指摘辱罵。無論現場或網上，不少人批評他無反省無悔意，辱罵他是「人渣」、叫他「落地獄」，主張「閹了他」等，也有民眾斥責國家縱容輕判罪犯。

兩度鞠躬 認犯「人神共憤」錯事一生反省

在歸家過程中，他兩度向現場記者鞠躬，但沒有回應記者提問。然而，專責監察其活動的公職人員透露，趙斗淳在官用車輛內表示不知道民眾憤怒到這程度，說：「我做了人神共憤的錯事。今後將反省着過活。」趙還表示想向受害者道歉，惟依法他不得接觸受害者。

趙斗淳2008年12月11日醉酒後拐走一名8歲女童強姦和雞姦，造成女童終身不育及需重造肛門。受害者現在正念大學，其父表示，愛女得悉趙斗淳要出獄便難以鎮定，每晚發噩夢，不敢看新聞，還哭求搬走。他們一家現已搬離安山市。受害者父親又說：「他即使道歉百遍千遍，我都不接受。他喪盡天良，是人的話，道歉才會被接納，他都不是人，道什麼歉﹗」

趙斗淳10歲時父親酒精中毒身亡，成年後步酗酒後塵，18歲起犯案纍纍，頻頻進出懲教機關。他一出獄就有專職公務員24小時監察其活動。他要戴具有衛星定位的電子腳鐐7年，其寓所內外有裝置監視其動向，社區有增派精通武術的警員巡邏。他要受飲酒、外出時間和範圍管制，違規可受懲處。

（韓聯社/Newsis/News1/首爾新聞/韓國日報/中央社）