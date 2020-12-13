最高法院駁回提訟 特朗普司法戰翻盤夢完

3特朗普委任大法官無一支持

法院未簽名的兩段命令中，表示得州證明不了它在另一州進行選舉的方式上，「具有司法上可識別的利益」。儘管最高法院9名大法官中，有三分之一由特朗普任命，但他們無一反對上述結論。其餘兩名保守派法官托馬斯和阿利托表示，他們不認為法院有權回絕一個州的入稟，但不會批准得州的入稟提請。

在特朗普的競選團隊接連入稟州級法院或聯邦巡迴上訴法院挑戰多州投票結果失敗後，得州檢察總長上周二直接入稟最高法院，指控喬治亞、密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星的州政府趁新型冠狀病毒疫情非法修改投票規則，導致大選結果「違憲」。儘管其提訴獲特朗普、106名共和黨籍議員和17名州檢察官支持，惟法律專家從一開始就批評得州此舉大膽妄為，沒有法律根據，沒有一個州有法律權利干涉其他州的投票程序。得州羅列的潛在選舉舞弊例子較早前已被下級法院駁回。

特朗普斥「沒智慧沒勇氣」

特朗普在Twitter回應判決，稱最高法院「使我們失望」，抨擊法院「沒有智慧，沒有勇氣」。拜登發言人則稱：「數以十計的兩黨法官、選舉官員，以及特朗普自己的司法部長俱已駁回其否認敗選的無根據意圖。」

特朗普陣營指摘操縱選舉和舞弊的數十宗訴訟幾已全數敗陣。最高法院上周二駁回一群共和黨議員所提出，取消拜登在賓夕法尼亞州當選的請求時便暗示，對這類推翻拜登勝選的訴求已無耐性。

選舉人明投票確認拜登當選

美國50個州與哥倫比亞特區（首都華盛頓）皆已確認投票結果，拜登的普選票得票率51.3%，特朗普得46.9%，選舉人票方面，拜登以306張壓倒特朗普的232張。選舉人團會議定於明天（14日）召開。拜登只待他們確認當選，便將於1月20日宣誓就職，而特朗普早前已表明，如果選舉人最終投票選出拜登，他會離開白宮。

（法新社/紐約時報/華盛頓郵報）