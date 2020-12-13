衛報：若談判破裂 英備4艦擋歐漁船

消息指或扣押越境歐漁船

英國的脫歐過渡期本月底屆滿，脫歐過渡期結束前歐盟漁船仍可進入英國水域，外界關注英歐雙方未能達成貿易協議，英國和外國漁船或出現小規模衝突。《衛報》指英國海軍會派兩艘船出海，另外兩艘則待命，報道引述海軍消息人士稱有關部署是早已有計劃。巡邏船會在懷疑違規的船舶旁邊並排航行，有需要時會登船檢查。在極端情况下涉事歐盟漁船會被扣押，並帶到最近的英國港口。海軍消息人士稱，只會在生命受威脅下才開火。

國防部發言人表示，當局已進行廣泛的計劃和準備，確保在脫歐過渡期結束時為各種情况做好準備。發言人向路透社稱準備工作包括安排1.4萬名人員待命，確保國防部準備好在冬季支援其他部門應付不同情况，包括新冠疫情和潛在嚴重氣候事件等。

金融時報稱歐盟籲成員國勿與英另立協議

雙方的脫歐後貿易談判昨日（12日）繼續。《金融時報》昨日引述歐盟發給成員國的外交照會，要求成員國不要做任何會減輕沒協議下脫歐後果的事情，例如與英國另立協議，以迫使英國在1月1日後盡快重返談判桌。

（衛報/BBC/路透社）