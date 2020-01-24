mRNA技術加速疫苗研發 潛在風險惹關注

遺傳物質mRNA（信使核糖核酸）帶有特定編碼，能指示細胞按編碼生產相應的蛋白質。早在1990年代，分子生物學家卡里科（Katalin Kariko）便與免疫學家魏斯曼（Drew Weissman）構想將致病細菌或病毒（病原體）的mRNA注入人體，令人體細胞生產出帶有病原體特徵的蛋白質，激發免疫反應，儼如度身訂做的「疫苗工廠」。不過mRNA的結構並不穩定，如何安全注入人體成難題，技術亦因而乏人問津。直至2000年代分子生物技術突破，mRNA技術才成為抗病新希望。

過往需10年 mRNA只用一個月

mRNA技術曾用於研發瘋狗症、寨卡病等疾病的疫苗，均屬初期階段。新冠疫情觸發的疫苗研發潮成為加速mRNA技術應用的契機。傳統疫苗一般以死去或已消除毒性的病原體「訓練」免疫系統（即滅活技術），生產疫苗需要以受精蛋胚胎或大型生物反應器培育出弱化的病原體，過程費時。此前科學期刊PLOSOne研究指出，研發出可用於接種的疫苗往往需時10年或以上。

不過，mRNA技術只需得知病原體的基因排序，便可直接合成所需基因物質，甚至可在數周內生產大量疫苗。莫德納在掌握新冠病毒的基因序列後，1個月內就將首批mRNA疫苗製備完成，2個月便生產出足夠人體測試的劑量。德國BioNTech今年1月底在新冠病毒基因編碼出爐後，亦迅速設計潛在mRNA新冠疫苗版本，並與輝瑞合作研發，顯示了mRNA技術研發疫苗的速度優勢。

專家：公衆信任新疫苗成挑戰

澳洲昆士蘭大學免疫學家拉布津（Larisa Labzin）指出，以疫苗對抗疫症的最大挑戰在於研發及生產速度，她相信，只要mRNA的生產基建就位，便可成為對抗任何傳染病甚至癌症的有用武器。不過她亦警告，不同病原體的mRNA穩定性或人體反應有差異，仍需仔細研究。美國公共衛生專家博利基（Thomas Bollyky）指出，此前監管機構從未批核mRNA疫苗，在反疫苗運動令全球疫苗接種率下降之際，如何令公眾信任新疫苗將是挑戰。

研究指新冠疫苗存種族差異

另外，mRNA疫苗必須以極低溫儲存，這些新型疫苗接種後會否出現長期副作用，也是未知之數。麻省理工早前一項人工智能模擬更顯示，輝瑞、莫德納和阿斯利康等公司的疫苗採用基因技術存在種族差異傾向，對有色人種的保護效用較低。這些憂慮都需要正視。

（華爾街日報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）