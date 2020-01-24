美FDA批輝瑞疫苗 周一開始接種 報道稱白宮施壓局長提早批出 否則革職

美國是繼英國、巴林、加拿大、沙特和墨西哥後，全球第6個批准緊急使用輝瑞疫苗的國家。FDA宣布後，特朗普在Twitter大讚是醫學奇蹟，「我們只花了9個月就能推出安全和有效的疫苗」。他說，快遞公司聯邦快遞（FedEx）及UPS已開始將疫苗運往各州，24小時內可打出第一針，各州官員會決定疫苗接種場所及誰人優先接種。

特朗普發文稱FDA如老烏龜

FDA的專家小組上周四表決通過建議當局批准使用輝瑞疫苗，FDA本來計劃昨天發出緊急許可，但《華盛頓郵報》和《紐約時報》等引述消息人士報道，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）上周五早上向FDA局長哈恩（Stephen Hahn）施壓，若他不在當天內批出疫苗許可，他就要另謀高就。特朗普同日亦在Twitter向哈恩稱，「別再玩把戲，開始拯救生命」，又炮轟FDA像一隻年老、緩慢的大烏龜。結果，哈恩在當日下令局內的監管機構向疫苗開綠燈，較原定早了半天。哈恩其後表示，有關梅多斯施壓的報道「不實」，他只是「被鼓勵繼續快速」審批疫苗。他強調，今次審批是經過公開和透明的過程，確保符合FDA的嚴謹及科學標準，證實疫苗有效和安全。

民調指一半民衆會接種疫苗

特朗普多次指摘FDA及藥廠審批程序緩慢，被質疑是希望靠推出疫苗打救其選情。《紐時》報道，哈恩盟友近幾周已擔心他隨時被解僱。布朗大學公共衛生學院院長杰哈（Ashish Jha）稱，FDA官員明白美國疫情有多嚴重，不需白宮額外施壓，白宮施壓是政治干預，只會削弱公眾對疫苗的信心。最近的民調顯示，只有約一半美國人準備接種新冠疫苗，不少人仍憂慮疫苗是否安全。

福奇：最快明年夏季美有群體免疫

美國政府已向輝瑞購訂1億劑疫苗，可供5000萬人注射，本月首批290萬劑預計優先給護理人員及安老院長者接種。美國疾病控制及預防中心（CDC）的專家小組昨日開會，以決定是否建議孕婦等接種。除了輝瑞，聯邦政府前日表示，已增購1億劑美國藥廠莫德納（Moderna）生產的疫苗，合共2億劑。衛生官員曾表示，2021年中前能提供足夠疫苗，讓全美3.3億民眾接種。美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇表示，若疫苗分發順利，且有足夠民眾接種，明年夏季尾或第三季尾，美國將有足夠群體免疫。

（華盛頓郵報/紐約時報/BBC）

（抗疫新階段）