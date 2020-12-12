12年前強姦重創女童 韓色魔今出獄惹不安

受害女童不育 囚友稱趙毫無悔意

69歲趙斗淳入獄近12年，法務部昨預告他將於清晨6時左右出獄，並將獲安排警車送返京畿道安山市與妻子生活。他2008年12月11日在居住的安山市醉酒強姦一名8歲女童，導致該女童性器官和肛門逾八成功能永久受損，要造人工肛門，事件震驚社會。趙斗淳於翌年1月9日收監，他此前曾犯下性侵及傷害致死罪等17項前科，但都因醉酒為由獲輕判。

JTBC電視台日前訪問的趙斗淳囚友稱，其他囚犯曾經毒打趙某，但趙全無悔意。根據節目內容，趙斗淳接受檢方盤問時曾表示，喝醉時會忘了做過什麼，亦說曾因聽到電腦顯示屏或電視發出的電波聲而產生性衝動。

出獄後戴GPS腳鐐 警一對一電子監控

趙某在囚期間接受過性犯罪心理療程，出冊後將繼續要接受飲酒和性問題治療。按新立的《趙斗淳法》，今後7年他將要戴上全球衛星定位（GPS）電子腳鐐，不得踰越居所200米，禁止夜間或上下課時間外出。當局在其寓所1公里範圍，增設警哨及35部閉路電視，包括設於其住宅所在巷弄一頭一尾。另外，當局會增派6名專精武藝的警員等巡邏，警員會以一對一方式對其動向展開電子監控、不定時訪問其寓所和工作地點。他出冊起的5年內，民眾可通過性罪犯警報網站，實時了解其動向。

鄰居憂再犯案 網民揚言動私刑

趙斗淳鄰居受訪表示，對不知道他何時再犯案感到焦慮，稱要是趙某按捺不住，「閉路電視也阻止不了」。有民眾不滿他出獄獲警車接送和保護，《文化日報》報道，前線警員之間不乏「竟然要保護這種人」的抱怨聲音。台灣中央社報道，一些人在YouTube發片、社交網絡貼文，揚言要「嚴懲趙斗淳」。周二有人在青瓦台國民請願網站發起請願，主張倘獲逾五成國民同意，再審判趙斗淳。

（Newsis/文化日報/中央社）