「很可能無協議脫歐」 英揆：將回歸世貿規則

雙方同意周日作談判死線

歐盟27國領袖周四起在布魯塞爾舉行為期兩天的峰會，有歐盟官員引述馮德萊恩在會上形容「情况困難，主要障礙仍然存在」。馮德萊恩周五在記者會表示，英歐在「公平競爭環境」和捕魚權方面仍有分歧，雙方周日將決定「是否有達成協議的條件」。歐盟視英國可免關稅進入其市場，但同時能在產品、就業權和商業補貼方面自行制定標準是不公平的競爭優勢，馮德萊恩強調：「只有我們企業的競爭對手，在我們的市場下面對相同條件，才是公平做法。」

約翰遜同日表示，他尚未看到歐盟所說的「重大提議或改變」。他周四在與馮德萊恩會面後首度發言時，就稱英歐「很大可能」無法達成協議，企業及民眾是時候就此做好準備。他稱歐盟想將英國「鎖定」在其法律體制下，或面對進口稅等懲罰措施，「令事情變得更困難」，又表示英國為「澳洲模式選項」做好準備非常重要。澳洲與歐盟沒訂定全面的貿易協議，雙方根據世貿定下的規範和關稅進行貿易。

德國：有一絲希望也不放棄

有歐盟高級官員向路透社稱，約翰遜曾要求與法國總統馬克龍和德國總理默克爾通話，但歐盟拒絕，主張繼續透過歐盟委員會進行談判。馬克龍周五表示，希望英歐就雙方未來的關係達成協議。歐盟公布的應變方案就漁業爭議提出一年期限，歐盟漁民可繼續進入英國水域。

歐盟輪任主席國德國則表示，雖然談判艱巨，但只要有一絲希望，歐盟仍會繼續與英國談判解決分歧。

（路透社/BBC）