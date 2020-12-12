拜登賀錦麗膺《時代》年度風雲人物

雜誌稱兩人改變美國故事

78歲的拜登在今屆總統大選中擊敗現任總統特朗普，下月將宣誓就職，成為美國歷來最年長的總統，賀錦麗則會成為美國歷來首位黑人、首位南亞裔兼首位女性副總統。《時代》雜誌稱，今次是民主黨總統候選人史上第10次擊敗現任總統，又稱拜登和賀錦麗提出恢復與更新美國的選擇，獲美國選民接受，令拜登團隊獲史上最多的8100萬張普選票，並令5個關鍵州分變色。

《時代》刊出拜登和賀錦麗的訪問，拜登被問及4年後希望美國人對他的評價時，拜登稱希望普遍美國人會過得更好；至於賀錦麗則稱新政府將要解決一系列問題，包括新冠疫情、經濟危機和種族公義。

《時代》雜誌自1927年起每年均選出風雲人物，標誌過去一年對世界有重大正面或負面影響者，通常為一人當選，多人同時當選的情况較少。

最後四強包括福奇特朗普

最後四強的其餘人選包括前線醫護人員及被稱為美國「抗疫大將」的國立過敏與傳染病研究院總監福奇、美國總統特朗普，以及反種族主義運動的參與者。《時代》本月7日公布的2020年風雲人物讀者票選結果，由在疫情期間冒生命危險於前線服務的醫護人員、貨運人員等「必要工作人員」當選。

（法新社/路透社/中央社）