測試現HIV假陽性 澳停開發國產疫苗

該款疫苗由CSL與澳洲昆士蘭大學合作研發，原正展開第一階段測試，確認是否能令接種者產生相應抗體，澳洲政府本已訂購5100萬劑，為當地疫苗接種計劃中訂購量最多的一款。CSL的疫苗使用「分子鉗」技術，利用小量HIV病毒的蛋白來固定疫苗中的新冠病毒，但這些蛋白質會觸發免疫系統產生名為gp41的抗體，干擾愛滋病測試，令受試者即使沒有感染愛滋病，亦呈現陽性結果。

CSL發聲明表示，接種該款疫苗不會感染愛滋病，同時測試亦顯示該款疫苗對新冠病毒有效，但與政府商議後決定不會進入第二、三期臨牀試驗。總理莫里森稱，根據科學建議，CSL將中止研發新冠疫苗，並剔出接種計劃名單。

當局稱不影響明年3月接種計劃

澳洲政府已簽約從4個來源購買1.34億劑疫苗，除CSL和昆大的5100萬劑外，還簽約購買1000萬劑輝瑞和BioNTech疫苗、4000萬劑美國Novavax疫苗和3380萬劑阿斯利康/牛津大學疫苗。當局已向阿斯利康和Novavax額外訂購3100萬劑疫苗，相信不會影響明年3月推出的疫苗接種計劃。

（法新社/金融時報）