世衛刪意疫情報告 衛報：助理總幹事疑圖瞞過錯

曾任意國衛生部高層 負責防疫計劃

這份名為《前所未有的挑戰，意大利應對新冠病毒疫情的第一反應》的報告，是由世衛科學家贊本（Francesco Zambon）聯同歐洲各地10名同事所寫，世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）負責撰寫報告簡介，報告目的是向未受疫情打擊的國家提供資訊。該報告表示意大利的疫情應對方案自2006年起就沒更新過，而因為沒有準備，新冠疫情早期醫院的應對「即興和混亂」。圭拉（Ranieri Guerra）於2014至2017年是意大利衛生部預防健康部門總監，有責任負責按照世衛和歐洲疾病預防及控制中心提出的新指引更新防疫計劃。他現時是意大利政府抗疫小組成員之一。

撰報告科學家稱遭威脅解僱

報道稱，意國首波疫情最嚴重城市貝加莫（Bergamo）的檢察官，就疫情展開調查，但調查人員三度傳召贊本協助，但都被世衛阻止。贊本聲稱，圭拉曾威脅解僱他，表示除非他修改有關過去抗疫方案的內容。贊本稱即使他向世衛高級官員通知受威脅、世衛的透明度和中立性面對危機，世衛都沒有展開內部調查。

世衛周四就移除報告向《衛報》表示，正與意國合作解決有關問題，稱理解發布後移除報告會引起混亂，因此已更新發布程序。世衛又表示會利用疫情初期成立的新機制，協助成員國審查評估他們對新冠病毒肺炎的應對，以遵循最佳做法、防止錯誤等。至於意國衛生部否認與事件有關，而圭拉截至周四未有回應《衛報》的查詢。

（衛報）