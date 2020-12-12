運輸分配限制多 護老院舍接種成難題

輝瑞疫苗須維持在零下70℃保存，在注射前須維持靜止狀態。一旦開封，須在重新冷藏的5天內或室溫下兩小時內注射，而且每盒有975劑疫苗，開封後就要全部使用，但英國和加拿大的絕大部分安老院舍，都不會有那麼多院友，如何安排不同地方的院友接種，成為困難。

知情人士：開封後12小時內需完成派發

運送方面，英國北愛爾蘭、威爾斯等地靠機動小組奔走各家院舍分派。公共衛生專家金霍恩（Fiona Kinghorn）指出，這些機動小組配備冷藏箱、溫度計等設備，可把小量疫苗分送往護理院，但不確定疫苗解凍後可供轉移多遠。《華爾街日報》引述該國分派疫苗計劃一名知情人士說，疫苗一旦解凍便開始倒數，12個小時內就要完成貼標籤和給機動小組送到護理院。蘇格蘭首席大臣施雅晴形容，要分派疫苗到英國每一角落，是「非常巨大的物流挑戰」。

加國增購冷藏櫃予護理設施

加拿大魁北克省政府發言人表示，該省給兩間長期護理設施添置了特別冷藏櫃，可安全存放預定周一（14日）運到的5盒疫苗。疫苗將先給那些護理院的院友接種，剩餘的將安排給可到那兒的其他護理設施患者接種。

不過，料將獲批的美國藥廠莫德納（Moderna）、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）兩款疫苗，將較便於運輸、存放。兩者皆可在2℃至8℃一般雪櫃冷藏溫度下存放。

（華爾街日報）