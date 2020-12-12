紐時：美最快今批輝瑞疫苗緊急使用 衛生部長料下周一展開接種

FDA小組建議16歲以上接種

截至周四，美國的新冠住院人數達10.7萬人，同日新增逾3300宗死亡個案，打破紀錄。輝瑞上月中公布第三期臨牀試驗數據，顯示疫苗有效率達95%，至今已獲英國、巴林、加拿大和沙特阿拉伯批准使用。輝瑞上月20日向美國FDA提交申請後，逾100名FDA職員幾乎全天候工作，檢閱數千頁的臨牀試驗及生產數據，將原本花費數月的分析壓縮到數周內完成，並於周二發表分析報告，表示輝瑞疫苗在各個群組都有效。

FDA疫苗顧問小組由獨立科學家組成，包括傳染病學家和統計學家等，他們以17票贊成、4票反對和1票棄權，建議當局批准緊急使用輝瑞疫苗為16歲或以上人士接種。建議雖沒約束力，但當局一般都會遵循小組建議。有知情人士向《紐時》表示，當局預計今日批出使用授權，但警告有可能會因最後的法律或官僚程序要求，延至明日或之後公布。華府7月已向輝瑞訂購1億劑疫苗，聯邦官員稱首批疫苗有640萬劑，將在獲批後24小時內出貨，一半會運至全國各地供民眾接種，另一半會保留讓首批接種人士在約3周後接種第二劑。

在周四的會議上，專家小組就疫苗效用和安全向輝瑞和FDA專家提出多項問題。部分成員關注臨牀試驗中16至17歲青少年的數據不足，但小組最終同意疫苗對他們的好處大於風險。至少兩人反對將16至17歲人士納入接種群組。

成員憂有過敏史者孕婦接種具風險

英國有兩人接種疫苗後出現過敏反應，當地監管部門建議有嚴重過敏史的人不要接種，部分小組成員亦問及出現嚴重過敏的可能性。輝瑞指其臨牀試驗有4.4萬人參與，沒出現嚴重過敏反應的個案，試驗沒包括對疫苗有過敏反應史的人。小組成員兼費城兒童醫院疫苗教育中心總監奧菲特（Paul Offit）憂慮，現時尚未清楚過敏和疫苗之間的關聯，但有可能讓數以千萬計有嚴重過敏的人拒絕接種，促輝瑞就此進行獨立研究。FDA已要求輝瑞將過敏反應納入其安全追蹤計劃，並在疫苗使用說明加入警告。

臨牀試驗亦沒包括孕婦，FDA手頭上有限的數據顯示對孕婦或胎兒沒有特殊風險。FDA疫苗及相關產品部副主任芬克（Doran Fink）預料，一項關於發育和生殖的動物研究本月底會有結果，將有助闡明風險，但當局很可能會允許孕婦和其醫生自行決定是否接種。

下周將審批莫德納疫苗

根據疾病控制及預防中心（CDC）先前的建議，醫護人員和長期看護設施的院友和工作人員將獲優先接種，但最終決定權落在各州手上。FDA會在下周二公布對另一美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗的評估，然後專家小組會在下周四檢視有關資料。

（紐約時報/華盛頓郵報）