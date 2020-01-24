ICC棄查英軍戰爭罪 人權組織轟雙重標準

檢察官：有理由相信英軍犯暴行

ICC針對駐伊英軍暴行的初步調查由2014年重啟至今。這次公布184頁初步報告結論後，ICC再次宣布中止，稱不會發起正式的全面調查。本蘇達稱有合理理由相信英軍干犯過故意殺人、虐待、不人道或殘暴對待和強姦等罪行，但總結指出沒有證據顯示英國政府阻止或不願意進行任何調查。

英查10年無檢控 被指隱瞞

本蘇達稱英方長達10年的調查中，沒一宗案件去到檢控層面，「剝奪受害人的公義」。但她強調ICC不是人權組織，工作不是判斷別國本地司法程序上有否違反人權法，而只會在相信別國沒真正意圖將疑兇繩之於法才會出手。

然而，英國傳媒去年曾報道指控英國政府和軍方涉嫌隱瞞駐守士兵在阿富汗和伊拉克殺害平民，甚至解散相關調查團隊，變相阻撓尋找真相。人權觀察高級法律顧問鮑德溫（Clive Baldwin）質疑英國政府已反覆顯示無甚興趣調查或檢控在海外干犯殘暴行為的英國士兵，批評ICC的決定「無疑會加深對醜陋司法雙重標準的印象」，即對強大國家做一套，對影響力較低的國家做另一套。

（衛報/法新社/半島電視台）