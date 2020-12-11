拜登子涉華生意稅務受查 案件勢挑戰新政府司法部獨立性

曾獲華商贈鑽石 稱有信心證清白

拜登兒子亨特（Hunter Biden）在聲明表示，其律師周二收到特拉華州檢察官辦公室的通知，稱當局正調查他的稅務。亨特表示非常認真看待此事，並相信經專業客觀審查後，將證明他是合法且恰當處理稅務。

CNN引述消息人士報道，調查人員一直審查多項財務問題，包括亨特和他的合伙人在外國，主要是中國的商業交易中，有否違反稅務及洗錢法例。報道引述另一消息人士稱，聯邦調查局（FBI）認為其中一些涉及交易的人士會引起反間諜活動的憂慮。

CNN指出，拜登2017年卸任副總統後，亨特曾與中國企業華信能源達成投資美國能源項目的協議，當局所調查的其中一件事為亨特在2017年一次於邁阿密舉行的商務會議後，獲華信能源創辦人葉簡明送贈一顆2.8卡的鑽石。亨特去年接受《紐約客》雜誌訪問稱，已將鑽石送給合伙人，承認收下鑽石不是好主意，而交易最終亦失敗。

美國傳媒報道，早於巴爾出任司法部長之前，有關亨特的調查在2018年已開始。拜登早前表示會尊重司法部長的獨立性，不會介入任何個別案件，因此亨特受查一事，將挑戰他對維持司法部獨立的承諾，未來拜登政府的司法部長亦可能會被共和黨人要求，退出有關調查。拜登暫時未公布司法部長人選。

拜登：子歷艱難 將更強大

拜登過渡團隊周三發聲明，稱拜登對亨特深感驕傲，指他經歷艱難挑戰，包括近月的惡意人身攻擊，會令他更強大。

亨特涉及的醜聞在今屆大選成為其父拜登被攻擊的焦點之一。總統特朗普一方多番指控拜登一家貪腐；亨特在2014至2019年擔任烏克蘭能源公司Burisma董事，特朗普指控時任副總統的拜登尋求把烏國檢察總長革職，保護Burisma和亨特免受貪污調查。特朗普及其共和黨盟友去年起不斷攻擊亨特與中國和烏克蘭之間的交易，今年10月《紐約郵報》披露「硬碟門」，指亨特涉及與華信能源等中國企業的可疑財務交易。

（金融時報/CNN/華盛頓郵報）