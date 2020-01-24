CDC：去年11月意國已有新冠病例

【明報專訊】美國疾病控制及預防中心（CDC）周二（8日）發表報告，指出意大利可能早在去年11月底已出現新型冠狀病毒個案，此報告亦為指出病毒比原先首宗確診病例更早出現於歐洲的其他研究增添說服力。
男童疑患麻疹 分析樣本證染新冠病毒
據CDC發表由加拿大與意大利學者所做的研究報告，專家分析一批麻疹檢測最終呈陰性的病人樣本，當中一名沒外遊紀錄的米蘭4歲男童確診感染新冠病毒。該男童去年11月底不適，12月初出現斑丘疹，並被診斷懷疑為麻疹。報告指出，斑丘疹是新冠患者普遍的皮膚問題。這代表該男童患病時，較意大利證實首宗確診病例的時間還要早約3個月。今年6月亦有研究指出早在去年12月，在米蘭和都靈的污水系統發現新冠病毒。
歐藥管局遭網攻 泄輝瑞疫苗資料
另外，美國輝瑞和德國BioNTech正向歐洲藥品管理局（EMA）申請疫苗使用許可，但輝瑞周三發聲明稱EMA的伺服器被黑客攻擊，導致藥廠申請審批疫苗的資料外泄。輝瑞和BioNTech強調，兩公司的電腦系統沒有被破壞，參與疫苗研究者的身分也沒有被辨認出。輝瑞又稱，EMA保證審批時間表不受影響。
多國正加緊籌備疫苗接種工作之際，加拿大衛生官員周三（9日）亦批准使用輝瑞疫苗，成為繼英國和巴林後，全球第3個批准使用輝瑞新冠疫苗的國家。輝瑞將會向加拿大供應2000萬劑至7600萬劑疫苗，總理杜魯多表示國民最快下周開始可以接種。
（金融時報/彭博社）
（抗疫新階段）
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