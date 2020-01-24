CDC：去年11月意國已有新冠病例

男童疑患麻疹 分析樣本證染新冠病毒

據CDC發表由加拿大與意大利學者所做的研究報告，專家分析一批麻疹檢測最終呈陰性的病人樣本，當中一名沒外遊紀錄的米蘭4歲男童確診感染新冠病毒。該男童去年11月底不適，12月初出現斑丘疹，並被診斷懷疑為麻疹。報告指出，斑丘疹是新冠患者普遍的皮膚問題。這代表該男童患病時，較意大利證實首宗確診病例的時間還要早約3個月。今年6月亦有研究指出早在去年12月，在米蘭和都靈的污水系統發現新冠病毒。

歐藥管局遭網攻 泄輝瑞疫苗資料

另外，美國輝瑞和德國BioNTech正向歐洲藥品管理局（EMA）申請疫苗使用許可，但輝瑞周三發聲明稱EMA的伺服器被黑客攻擊，導致藥廠申請審批疫苗的資料外泄。輝瑞和BioNTech強調，兩公司的電腦系統沒有被破壞，參與疫苗研究者的身分也沒有被辨認出。輝瑞又稱，EMA保證審批時間表不受影響。

多國正加緊籌備疫苗接種工作之際，加拿大衛生官員周三（9日）亦批准使用輝瑞疫苗，成為繼英國和巴林後，全球第3個批准使用輝瑞新冠疫苗的國家。輝瑞將會向加拿大供應2000萬劑至7600萬劑疫苗，總理杜魯多表示國民最快下周開始可以接種。

（金融時報/彭博社）

（抗疫新階段）