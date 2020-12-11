脫歐貿易談判周日死線 歐盟定無協議應變方案

分歧仍大 擬短期維持交通漁業政策

《金融時報》引述一名英國官員稱，約翰遜和馮德萊恩周三舉行晚宴後，「雙方仍存在很大分歧」。約翰遜周三深夜已返國，其盟友形容會談進展「微不足道」。馮德萊恩則指兩人進行了充滿活力和有趣的討論，對彼此立場有清晰了解，但她承認雙方立場相距甚遠，團隊將開會解決這些問題，本周末完結前作決定。 英國首相府發言人表示，雙方仍存在重大分歧，又指約翰遜與馮德萊恩同意周日或之前對談判未來走向作明確決定。

英國外相藍韜文周四對BBC表示，周日是談判關鍵時刻，歐盟需在漁業與公平競爭兩個雙方存在分歧的原則性議題上作實質行動，方可續談判。

隨無協議脫歐風險增加，歐盟周四公布應變方案，即使明年元旦前英歐未能達成貿易協議，仍建議雙方6個月內維持航空及陸路交通服務。以航空安全為例，為免飛機停飛，將允許各種安全證書在歐盟繼續適用。歐盟又就漁業爭議提出一年期限，以便雙方可繼續使用對方的捕魚水域，以降低無協議脫歐對經濟的影響。

倘未豁免 英客元旦起或禁入歐

另外，新冠疫情使歐盟對非歐盟國家實施入境限制，英國脫歐過渡期將於本月31日屆滿，若歐盟委員會未把英國列入豁免範圍，則意味由明年元旦起，除了必要旅行，英國旅客或被禁止入境歐盟。這可能性獲歐委會官員向CNN證實。

（金融時報/BBC）